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Израиль 23 мая откроет границы для привитых и переболевших туристов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Израиль 23 мая откроет границы для туристов, имеющих антитела после болезни или прививку от коронавируса. Об этом сообщает во вторник департамент России и СНГ министерства туризма страны.

"13 апреля совместная рабочая группа министерства здравоохранения и министерства туризма обнародовала решение об открытии границ Израиля для привитых и переболевших туристов. На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников", - говорится в сообщении.

Также в департаменте уточнили, что все туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилете.

Израиль

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