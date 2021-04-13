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Рынок акций РФ вырос благодаря новостям о диалоге США-Россия

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после дневной консолидации на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги на мажорной ноте после известий о начале диалога между США и Россией по геополитической тематике; индекс РТС подскочил выше 1450 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом упали на 6% акции "Яндекса" при возросших оборотах после известий о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении компании за неисполнение предупреждения.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3526,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1458,51 пункта (+1,8%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 6,2%.

Доллар упал до 76,15 рубля (-1,24 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,655% годовых (-1,2%).

В администрации США обсуждают, не могут ли готовящиеся санкции против РФ пагубно повлиять на обстановку близ границ России с Украиной, сообщило CNN со ссылкой на собственные источники. Ранее в апреле представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

Вечером во вторник Белый дом США сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили глобальные и региональные темы. Байден заявил Путину об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом. Также Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране.

Подорожали акции UC Rusal (+3,5%), банка ВТБ (+3%), "Северстали" (+2,2%), Polymetal (+2,2%), расписки Ozon (+2%), бумаги Сбербанка (+1,8% и +0,3% "префы"), "Московской биржи" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,4%), АФК "Система" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (-6,2%), расписки TCS Group (-2,4%), бумаги "Аэрофлота" (-1,4%), "Магнита" (-1,3%), "Татнефти" (-1%), "Газпром нефти" (-0,8%), "МТС" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

ФАС России возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение предупреждения о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики", говорится в сообщении службы. Предупреждение необходимо было исполнить до 1 апреля 2021 года.

"Яндекс" намерен отстаивать свою позицию по делу, которое возбудила ФАС из-за приоритетного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям", - сообщил представитель пресс-службы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (+37,5% и +30,5% "префы"), "префы" "Ижстали" (+4%), акции "Росгосстраха" (+3,2%), ГДР "Эталона" (+2,9%), акции "Белона" (+2,6%), "Трубной металлургической компании" (+2,2%, ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,1%).

Подешевели акции ПАО "Ковровский механический завод" (-7,3%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (-4,8%), бумаги "Русснефти" (-3,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,6%, ПАО "Группа Черкизово" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,38 млрд рублей (из них 15,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,12 млрд рублей - на бумаги "Яндекса" и 11,73 млрд рублей - на акции "Норникеля").

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