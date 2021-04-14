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В Брюсселе нашли украденную 10 лет назад римскую статую

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Римскую статую, которую почти десять лет назад похитили с места археологических раскопок в Италии, обнаружили в Брюсселе.

Как сообщает "Би-би-си", двое итальянских полицейских случайно увидели скульптуру в антикварном магазине бельгийской столицы. Они занимаются преступлениями в области памятников древности, но в Брюссель приехали по поводу другого расследования. У них возникли подозрения по поводу происхождения артефакта.

Выяснилась, что мраморная статуя мужчины в тоге числится среди пропавших предметов истории и искусства с 2011 года. Она относится к I веку до н.э., ее стоимость оценивается в 100 тыс. евро.

Итальянские власти объявили, что скульптуру сейчас уже вернули на ее родину.

В причастности к хищению подозревают итальянского торговца, который использовал испанский псевдоним. Предположительно, он нелегально вывез статую.

Италия Брюссель

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