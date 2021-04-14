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Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды США Бернард Мэдофф

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В США в возрасте 82 лет умер финансист Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды в стране, сообщило Федеральное бюро американских тюрем. Он умер, отбывая 150-летний срок.

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Он скончался в тюремном медцентре в Северной Каролине, вероятно, от естественных причин, уточнил информированный источник АР. В 2020 году адвокаты через суд пытались добиться освобождения Мэдоффа в условиях пандемии. В ходатайстве они указали его хронические заболевания, в том числе болезнь почек на последней стадии. Суд им отказал.

Мэдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, которая действовала до кризиса 2008 года. Ее инвесторы потеряли порядка $65 млрд. Среди жертв мошеннической схемы были пенсионные и хедж-фонды, благотворительные организации, компании и частные лица. Некоторые инвесторы потеряли все. В числе потерпевших называли актеров Кевина Бэкона и Джона Малковича, благотворительный фонд Стивен Спилберга, владельцев бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс" Фреда Уилпона и Саула Каца, фонд нобелевского лауреата Эли Визеля.

Жена Мэдоффа Рут в 2011 году рассказала журналистам, что в начале 2008 года они с мужем попытались покончить с собой после того, как он ей сообщил о своих махинациях.

В июне 2009 года суд признал финансиста виновным в обмане десятков тысяч человек и приговорил к 150 годам заключения. Его имущество было конфисковано и распродано для покрытия убытков вкладчиков Madoff Securities.

Барри Левинсон в 2017 году снял про Мэдоффа фильм "Лжец, Великий и Ужасный", в котором главную роль сыграл Роберт Де Ниро. До этого журналистка Диана Энрикес написала про финансиста книгу.

Хроника 05 января 2019 года – 14 апреля 2021 годаУмершие знаменитости
США Бернрард Мэдофф Северная Каролина коронавирус

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