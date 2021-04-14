США выдали РФ обвиняемого в тяжком преступлении россиянина

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Из США в РФ экстрадирован россиянин, обвиняемый в совершении тяжкого преступления на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идет о Романе Чичиланове. Он был задержан сотрудниками линейного управления МВД России в "Шереметьево" при участии НЦБ Интерпола МВД России. Он обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По версии следствия, в декабре 2015 года в городе Лангепасе (ХМАО) фигурант, будучи пьяным, ударил кухонным ножом своего знакомого.

В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый скрылся от следствия и в июне 2016 года был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Суд его арестовал заочно.

В 2019 году Роман Чичиланов был задержан американскими правоохранителями на территории Нью-Йорка, сообщила Волк.