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Российский МиГ-31 вылетал на "перехват" над Тихим океаном самолета-разведчика США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 для сопровождения вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны РФ, отметив, что "нарушения госграницы РФ не допущено".

Российские военные сообщили, что американский самолет-разведчик, который приближался к границе РФ, был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана.

Миг-31 поднимался в воздух с аэродрома в Камчатском крае.

10 апреля Национальный центр управления обороной РФ также сообщил о "перехвате" российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

43 иностранных самолета и 15 беспилотников в течение недели вели разведку у российских границ, следует из данных Минобороны РФ, которые опубликованы в ведомственной газете "Красная звезда" в пятницу.

Иностранные самолеты-разведчики и беспилотники сопровождались российскими радиолокационными станциями. Дважды за неделю российские военные поднимали в воздух истребители дежурных сил ПВО, чтобы не допустить нарушения госграницы, отмечается в материалах Минобороны РФ.

Россия США Тихий океан

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