Самолет ВВС США провел разведку вблизи Камчатки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в субботу совершил длительный полет вблизи российских границ на Дальнем Востоке, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Эйлсон на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в том числе пролетал вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.

Как сообщали в Минобороны РФ, 16 апреля российский истребитель-перехватчик МиГ-31 дальнего радиуса действия поднимался для сопровождения стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Ранее, 10 апреля Национальный центр управления обороной России также сообщил о сопровождении истребителем МиГ-31 американского самолета RC-135 над Тихим океаном.