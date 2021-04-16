Ученые выяснили размеры популяции тираннозавров

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Палеонтологи Калифорнийского университета в Беркли вычислили, что популяция тираннозавров (Tyrannosaurus Rex), обитавших в западной части Северной Америки, единовременно насчитывала около 20 тысяч особей, говорится в сообщении университета.

"До сих пор никому не удавалось вычислить численность давно вымерших животных", - говорится в сообщении.

Ученые использовали компьютерное моделирование, опираясь на данные, опубликованные Джоном Дамутом из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, которые связывают массу тела с плотностью популяции живых животных.

При этом, как считают ученые, молодых тираннозавров следует рассматривать фактически как отдельный вид хищников, потому что их челюсти еще не могли раздавливать кости крупных животных - когда тираннозавр достигает зрелости, его челюсти становятся на порядок сильнее.

В расчетах ученые исходили из того, что половой зрелости тираннозавры достигали к 15,5 годам, а максимальная продолжительность их жизни составляла около 20 лет. Средняя масса тела взрослых животных составляла 5,2-7 тонн.

"Исходя из этих оценок, они также подсчитали, что каждое поколение жило около 19 лет и что средняя плотность популяции составляла около одного динозавра на каждые 100 квадратных километров", - говорится в сообщении.

По расчетам ученых, за время существования вида, составляющее около 2,5 млн лет, на Земле жило примерно 2,5 млрд тираннозавров, однако до сих пор найдено менее 100 особей, многие из которых представлены одной окаменелой костью.

Чтобы сохраниться в качестве ископаемого, скелет динозавра должен был попасть в определенные условия. Это означает, что шансы превратиться в окаменелость даже для одного из самых крупных хищников были чрезвычайно малы.

Ученые также отмечают, что данные позволяют оценить, сколько видов палеонтологи могли пропустить при раскопках окаменелостей.