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В Мексике открыли новый вид "разговорчивых" динозавров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ископаемые останки, которые находили палеонтологи на севере Мексики с 2013 года, относятся к неизвестному ранее виду динозавров, обитавших на Земле 72-73 млн лет назад, сообщается на портале научной информации Phys.org со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).

Животное назвали Tlatolophus galorum. Название Тлатолоф происходит от слова tlahtolli на коренном языке науатль, что означает "слово" или "утверждение", и греческого слова lophus, что означает "гребень".

Его хвост был впервые обнаружен в 2013 году в районе Генерал Сепеда на севере штата Коауила, по мере продолжения раскопок ученые в конечном итоге обнаружили 80% костей черепа, гребень размером 1,3 метра, бедренную и плечевую кости.

"Мы знаем, что у них были уши, способные слышать низкочастотные звуки, поэтому они, должно быть, были мирными, но разговорчивыми динозаврами", - говорится в публикации.

Палеонтологи также считают, что динозавры издавали мощные звуки, чтобы отпугнуть хищников или привлечь особей противоположного пола.

В INAH отмечают, что гребень динозавра выглядит, как "символ, используемый жителями Центральной Америки в древних рукописях для обозначения действия коммуникации и знания как такового".

Мексика

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