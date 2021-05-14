В Мексике открыли новый вид "разговорчивых" динозавров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ископаемые останки, которые находили палеонтологи на севере Мексики с 2013 года, относятся к неизвестному ранее виду динозавров, обитавших на Земле 72-73 млн лет назад, сообщается на портале научной информации Phys.org со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).

Животное назвали Tlatolophus galorum. Название Тлатолоф происходит от слова tlahtolli на коренном языке науатль, что означает "слово" или "утверждение", и греческого слова lophus, что означает "гребень".

El hallazgo del Tlatolophus galorum deriva de un proyecto que inició en 2013, con el descubrimiento de una cola articulada de hadrosaurio en General Cepeda, Coahuila. https://t.co/CjUgnZRXyN pic.twitter.com/o1NVmj1dKN — México desconocido (@mexdesconocido) May 14, 2021

Его хвост был впервые обнаружен в 2013 году в районе Генерал Сепеда на севере штата Коауила, по мере продолжения раскопок ученые в конечном итоге обнаружили 80% костей черепа, гребень размером 1,3 метра, бедренную и плечевую кости.

"Мы знаем, что у них были уши, способные слышать низкочастотные звуки, поэтому они, должно быть, были мирными, но разговорчивыми динозаврами", - говорится в публикации.

Палеонтологи также считают, что динозавры издавали мощные звуки, чтобы отпугнуть хищников или привлечь особей противоположного пола.

В INAH отмечают, что гребень динозавра выглядит, как "символ, используемый жителями Центральной Америки в древних рукописях для обозначения действия коммуникации и знания как такового".