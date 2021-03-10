Впервые найдены останки высиживавшего яйца динозавра и окаменевших эмбрионов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ученые нашли еще одно подтверждение гипотезы, что часть динозавров была заботливыми родителями. Об этом сообщается на портале научной информации Phys.org.

"Речь идет об ископаемых останках овирапторозавра, представителя группы птицеподобных динозавров-тероподов, которые процветали в меловой период, третий и последний период мезозойской эры (обычно известный как "век динозавров") 145-66 млн лет назад. Новый образец был извлечен из самых верхних пород мелового периода, возраст которых составляет около 70 млн лет, в городе Ганьчжоу в провинции Цзянси на юге Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находки динозавров в своих гнездах редки, как и ископаемые эмбрионы. Это первый случай, когда нептичий динозавр (оперенный, но не относящийся к видам – предкам современных птиц) был найден на гнезде с яйцами, в которых сохранились эмбрионы.

Окаменелость представляет собой неполный скелет крупного, предположительно, взрослого овираптозавра (лат. Oviraptorosauria), принявшего птичью задумчивую позу над кладкой по меньшей мере из 24 яиц.

По крайней мере, в семи из этих яиц сохраняются кости или частичные скелеты невылупившихся эмбрионов овираптозавров. Поздняя стадия развития эмбрионов и близость взрослой особи к яйцам убедительно свидетельствуют о том, что древний ящер умер в процессе высиживания, а не откладывания яиц или охраны своего гнезда.

"В новом экземпляре детеныши были почти готовы вылупиться, что говорит нам без сомнения о том, что этот овирапторид (лат. Oviraptoridae) ухаживал за своим гнездом довольно долгое время. Этот динозавр был заботливым родителем, который в конечном счете отдал свою жизнь, воспитывая своих детенышей", - отмечает американский палеонтолог Мэтт Ламанна, слова которого приводятся в сообщении.

Более того, хотя все эмбрионы хорошо развиты, некоторые из них, по-видимому, были более зрелыми, чем другие, что в свою очередь предполагает, что детеныши могли вылупиться в разное время: эта особенность, известная как асинхронное вылупление, по-видимому, развивалась независимо у овирапторид и некоторых современных птиц.