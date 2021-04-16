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Российские порты переваливают белорусские нефтепродукты быстрее плана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение о перевалке белорусских нефтепродкутов через российские порты работает и исполняется, объемы перевалки оказались даже несколько больше, чем планировалось, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он добавил, что на переговорах премьера-министра Михаила Мишустина в Минске 16 апреля "обсуждалась возможность в будущем и другие продукты переваливать, транспортировать, используя совместные логистические цепочки". Он уточнил, что речь идет о других продуктах - не только в сфере энергетики, но и по другим направлениям экономики.

"Это позволяет нам и торгово-экономическое сотрудничество развивать, и нашим компаниям обеспечивать загрузку", - отметил Новак.

В марте начались первые поставки белорусских нефтепродуктов в рамках подписанного 19 февраля межправительственного соглашения о перевалке этой продукции через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. В начале апреля Мишустин отмечал, что перевалка идет с опережением графика.

Белоруссия Александр Новак Михаил Мишустин

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