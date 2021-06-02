"ФосАгро" оспорила в суде пошлины США на фосфаты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "ФосАгро" оспорила в америкнском суде решение комиссии по международной торговле США (ITC) о введении пошлин на импорт фосфорных удобрений компании, заявил "Интерфаксу" гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев. Он уточнил, что апелляция была подана 7 мая.

"Хотим добиться отмены пошлины, так как считаем, что продукция "ФосАгро" не получает несправедливых субсидий, - сказал он. - Мы считаем, что мы правы. Наши американские юристы говорят нам о том, что мы правы, что у нас есть определенные шансы".

ITC и Минторг США летом 2020 года начали расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко по заявлению крупнейшего в стране производителя этого вида удобрений - Mosaic.

В марте этого года ITC приняла утвердительное решение о необходимости введения компенсационных пошлин на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. Ставки были определены на уровне 9,19% для "ФосАгро", 47,05% для "ЕвроХима", 17,2% - для остальных российских производителей, 19,97% -для марокканской OCP. Пошлины, которые начали действовать с апреля, установлены сроком на 5 лет.

При этом "ФосАгро" во время расследования удалось добиться снижения пошлины вдвое от первоначального уровня (20,94%). Компания доказала, что Минторг США ошибся в расчетах предварительной пошлины, использовав данные о продажах "ФосАгро" только на российском рынке, без учета экспорта. Это противоречило прежним заявлениям регулятора, обещавшего использовать совокупный объем продаж при определении ставки субсидирования производителей удобрений со стороны государства.

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", при текущих ценах на DAP рынок США остается привлекательным для "ФосАгро" даже с учетом пошлин.

Россия является вторым по величине поставщиком фосфатов на рынок США после Марокко, обеспечивающего более 50% импорта. В 2019 году объем импорта фосфорсодержащих удобрений из Марокко в США составил $0,7 млрд (более 2 млн тонн), из России - $0,3 млрд (почти 0,8 млн тонн).

После начала расследования, инициированного Mosaic летом 2020 года, поставки фосфорных удобрений в США из России и Марокко практически прекратились, что вызвало существенный рост цен на внутреннем рынке страны.

"ФосАгро" говорила, что перенаправила объемы из США на рынки Канады, Бразилии и России. Доля США в продажах "ФосАгро" составляла менее 5% общей выручки за 2019 год.