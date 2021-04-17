В Елисейском дворце заявили о планах Макрона провести переговоры с Путиным

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает в скором времени провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в субботу Елисейский дворец.

"Президент в скором времени проведет разговор с президентом Путиным", - говорится в коммюнике Елисейского дворца о состоявшихся днем ранее переговорах Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Президент Республики и президент Зеленский провели обмен мнениями по видеосвязи с госпожой Ангелой Меркель. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита 9 декабря 2019 года все еще актуальны. Необходимо, чтобы Россия и Украина работали над их претворением в жизнь", - отмечается в документе. В нем указывается, что именно эту тему Макрон собирается обсудить с Путиным.

Также Елисейский дворец подчеркивает, что Макрон в ходе переговоров с Зеленским в Париже заявил о сложности достижения соглашения по конфликту в Донбассе, а также - о риске военной эскалации. "Макрон заявил, что твердо намерен добиваться выполнения Минских договоренностей и поиска долгосрочного политического решения конфликта.

В пятницу Макрон провел очную встречу с Зеленским в Париже. После рабочего обеда они провели видеоконференцию с Меркель.