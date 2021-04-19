Два человека погибли в Техасе в ДТП с двигавшейся на автопилоте Tesla

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Два человека скончались после того, как электромобиль Tesla, который, по мнению полиции, находился на автопилоте, врезался в дерево в Спринге, штат Техас, сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, один погибший находился на переднем пассажирском сидении, второй - сзади.

"Наше предварительное расследование, которое пока не завершено, показывает, что никого не было за рулем автомобиля, - сказал констебль Марк Херман. - Мы уверены почти на 99,9%".

Полицейский отметил, что потребовалось около четырех часов, чтобы потушить огонь, вспыхнувший в результате столкновения. Аккумуляторы, аналогичные тем, что используются в Tesla, могут повторно воспламеняться даже после устранения возгорания, свидетельствуют данные Национального управления по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

Внимание к автопилотам в последние месяцы выросло после нескольких аварий с участием Tesla. NHTSA начало более 20 расследований, связанных с использованием систем помощи водителям в электромобилях Tesla.

В компании неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. "Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте Tesla.

Компанию критикуют за использование таких выражений, как "автопилот" и "полностью самоуправляемый", которые могут ввести водителей в заблуждение по поводу функций электромобилей, отмечает WSJ.