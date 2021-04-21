Во Львове начали демонтировать советский Монумент боевой славы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Во Львове демонтируют барельефы на Монументе славы Советской армии на улице Стрийской, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

"В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города, чтобы Галицкая районная администрация могла заказать проекты на выполнение этих работ", - цитируют в сообщении слова Москаленко.

Обследование монумента проходило несколько последних недель, и с 19 апреля начался демонтаж барельефов.

"Во вторник был завершен демонтаж первого барельефа и его уже перевезли в музей "Территория террора". Во время демонтажа обнаружили определенные трудности, поэтому сейчас изучают, как в дальнейшем проводить демонтаж следующих барельефов", - приводит пресс-служба слова Москаленко.

По его данным, после того, как барельефы перевезут в музей, то приступят к демонтажу плит памятника.

Стелу Монумента славы высотой около 30 метров исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году и принял решение ее демонтировать. Эти работы провели в 2019 году.

Также Москаленко сообщил, что параллельно идет подготовка для объявления архитектурного конкурса, чтобы определить, как должно функционировать пространство, на котором сейчас установлен Монумент славы.

Монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР во Львове был открыт в мае 1970 года.