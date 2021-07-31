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РФ направила Киеву ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия требует от Украины соблюдать международные обязательства по сохранению воинских мемориалов, соответствующая нота направлена в МИД этой страны.

Как сообщает в субботу МИД РФ, нота направлена в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле".

"30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили, что подобные обязательства закреплены, среди прочего, в соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина.

Украина Марсово поле Львов ВОВ

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