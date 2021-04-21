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Суд Лондона обязал сына бизнесмена Ахмедова выплатить матери 75 млн фунтов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона обязал сына российского бизнесмена Фархада Ахмедова - Темура - выплатить матери около 75 млн фунтов стерлингов, сообщают в среду британские СМИ.

В суде пришли к выводу, что сын предпринимателя проводил финансовые махинации, цель которых - помочь отцу избежать выплаты матери многомиллионной компенсации за развод.

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Газета Daily Telegraph отмечает, что в 2016 году британский суд, рассматривавший бракоразводный процесс 65-летнего Фархада Ахмедова с Татьяной Ахмедовой, постановил выплатить ей 450 млн фунтов. Однако, по словам 48-летней женщины, пока что она получила только около 5 млн фунтов.

В итоге Высокий суд в среду пришел к выводу, что отец и сын Ахмедовы действительно принимали меры, чтобы не допускать передачи крупных сумм Татьяне Ахмедовой.

"Переводы крупных сумм денег Темуру в 2015 и 2016 году были продиктованы стремлением бывшего мужа не передавать свои активы бывшей жене", - говорится в вердикте.

Судья Гвиннет Ноулз, резюмируя ситуацию, процитировала первую фразу из романа Льва Толстого "Анна Каренина": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

"Семья Ахмедовы - одна из самых несчастных, когда-либо появлявшихся в нашем зале суда", - добавила судья, слова которой приводит Daily Telegraph.

Фархад Ахмедов Темур Ахмедов Татьяна Ахмедова Великобритания Лондон

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