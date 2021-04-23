Свитки Мертвого моря могли создаваться одновременно двумя писцами

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ученые из Университета Гронингена благодаря методу анализа почерка на основе искусственного интеллекта (ИИ) пришли к выводу, что свитки Мертвого моря писали два человека, сообщает ABC News.

Изначально в свитке Исайи, как отмечалось учеными, почерк писца был одинаковым повсюду, и большинство предположило, что он был написан одним человеком. Но последний анализ с использованием компьютеров и искусственного интеллекта показал, что рукопись на пергамене писали два человека.

"Мы были весьма удивлены, увидев такие явные доказательства того, что работа над рукописью была разделена пополам", - сказал соавтор исследования, историк теологии Младен Попович. По его словам, находка может пролить свет на "культуру писцов". Факт, что два писца повторяли почерк друг друга, может свидетельствовать о том, что они обучались вместе. При этом авторы неизвестны, так как ни дат, ни подписей в древних рукописях нет.

Команда ученых надеется создать профили отдельных писцов по мере продвижения исследования кумранских письменных источников, чтобы идентифицировать тех, кто их писал.

Свитки впервые обнаружили в 11 Кумранских пещерах Иудейской пустыни в 1947 году. Находка включает в себя порядка 972 древних рукописей в тысячах фрагментов. Они датируются периодом с III века до н. э. по I век н. э.