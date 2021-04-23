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Во Франции мужчина с ножом убил женщину-полицейскую

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Женщина-полицейский погибла в пятницу в комиссариате коммуны Рамбуйе под Парижем от ножевых ранений, нанесенных ей напавшим мужчиной, объявила прокуратура департамента Ивелин.

Убийца был застрелен коллегами погибшей. Во время нападения он кричал: "Аллах акбар".

"Нация сочувствует ее семье, ее коллегам и силам правопорядка. Мы ни в чем не уступим в начатой борьбе против исламистского терроризма", - написал в твиттере президент страны Эммануэль Макрон на это преступление.

В свою очередь премьер-министр Жан Кастекс, прибывший на место происшествия, заявил: "Наша решимость бороться против терроризма во всех его формах незыблема, как никогда".

При этом он напомнил, что департамент Ивелин уже имеет трагические страницы в своей недавней истории. В частности, учитель Самюэль Пати погиб от рук террориста чеченского происхождения в городе Конфлан-Сент-Онорин, расположенном также в департаменте Ивелин.

Расследованием убийства в Рамбуйе занялась национальная антитеррористическая прокуратура. Дело заведено по случаю "убийства лица, представляющего государственную власть, с террористическим замыслом", передают французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, нападавший – тунисского происхождения. Согласно найденным при нем документам, ему 37 лет. Он нелегально прибыл во Францию в 2009 году и был легализован в 2019 году, обладал видом на жительство до 25 декабря 2021 года. В Рамбуйе он переехал недавно из департамента Валь-де-Марн, где работал водителем по доставке товаров. Ранее не был известен правоохранителям как радикал.

По заявлению министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, нападавший предварительно провел разведку на местности, прежде чем перейти к действию.

Убитой женщине было 49 лет, она мать двоих детей 13 и 18 лет. Погибшая была административным сотрудником комиссариата, не носила униформы, не была вооружена и работала на приеме посетителей. По предварительным сведениям, она выходила на стоянку к своему автомобилю, и, когда возвращалась в комиссариат, убийца вошел вместе с ней и набросился на нее с ножом.

Франция

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