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Самолеты ВВС США прибыли в Катар для прикрытия вывода войск из Афганистана

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На авиабазу Эль-Удейд в Катаре переброшены два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые будут участвовать в предстоящей операции прикрытия вывода американских войск и сил коалиции из Афганистана, сообщили ВВС Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

"Два самолета ВВС США B-52H Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, прибыли на авиабазу Эль-Удейд в Катаре 23 апреля", - говорится в сообщении.

Американские военные отметили, что эти два бомбардировщика являются первыми из состава группы, размещенными в зоне ответственности Центрального командования США для защиты американских войск и сил коалиции во время проведения операции по их выводу из Афганистана. При этом указывается, что Центральное командование также предоставит необходимые силы для обеспечения безопасного и упорядоченного вывода.

Как следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress накануне после трансатлантического перелета прошла над странами Восточной Европы - Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, а также Грецией, а затем над Средиземным морем повернула в сторону Ближнего Востока и направилась в район Персидского залива.

Маршрут их полета на Ближнем Востоке проходил над Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом, Персидским заливом к юго-западу от Ирана и Катаром.

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