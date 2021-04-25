Политолога из США заподозрили в Киргизии в незаконном обороте наркотиков

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс подозревается в причастности к незаконному обороту наркотических веществ, сообщила пресс-служба МВД Киргизии.

Он отпущен под обязательство о явке.

Ведомство ссылается на данные Государственной таможенной службы, согласно которым на контроль поступила посылка, отправленная из Дубая (ОАЭ) в адрес АУЦА на имя Качинса. В сопроводительных документах говорится, что содержимое является печатной продукцией. Однако внутри оказались таблетки и капсулы, упакованные в небольшие полиэтиленовые пакеты с указанием абонентского номера получателя. Экспертиза установила наличие психотропных веществ в содержимом посылкию

Качинса был допрошен, у него дома прошел обыск.

Гражданин США Качинс является известным политологом, считается экспертом по СССР и постсоветским странам. С 2003 по 2006 годы Качинс занимал должность директора Московского Центра Карнеги.