Умер бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Израильский модельер Альбер Эльбаз скончался в Париже на 60-м году жизни, сообщает "Би-би-си". Его бизнес-партнер сообщил, что дизайнер умер от коронавируса.

Он работал с несколькими известными модными домами, в том числе с Lanvin, креативным директором которого он был с 2001 по 2015 года.

Эльбаз родился в Марокко и вырос в Израиле. Карьеру в сфере моды он начал в Нью-Йорке. В 1996 году переехал в Париж, где сотрудничал с Yves Saint Laurent.

Недавно Эльбаз запустил собственный модный бренд AZ Factory.

За свою работу в мире моды был удостоен Ордена Почётного легиона.