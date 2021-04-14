Белоруссия предложила Азербайджану организовать авиарейс в США через Минск

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко обсудил с азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым восстановление регулярных полетов между странами и предложил организовать рейс из Баку в Нью-Йорк через Минск, сообщили в пресс-службе Минтранса Белоруссии.

"В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации - восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку обеспечивает ОАО "Авиакомпания "Белавиа", - проинформировали в Минтрансе.

Белорусский министр предложил рассмотреть возможность организации трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL по маршруту Баку - Минск - Нью-Йорк - Минск - Баку. Авраменко предложил проработать в ближайшее время конкретные шаги в этом направлении.

Стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.