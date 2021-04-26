МИД Италии назвал несправедливой высылку итальянского дипломата из РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Италии выразили уверенность в том, что решение российских властей объявить сотрудника посольства в Москве персоной нон грата является неоправданным.

"Мы считаем это решение неоправданным и несправедливым, потому что оно принято в ответ на законные меры, предпринятые итальянскими властями в защиту собственной безопасности", - заявил МИД Италии.

Ранее власти РФ предписали помощнику атташе по вопросам обороны, военно-морскому атташе при посольстве Италии в Москве покинуть страну в течение 24 часов "в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

31 марта стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о высылке из страны двух представителей РФ, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже.

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов.