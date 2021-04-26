Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

МИД Италии назвал несправедливой высылку итальянского дипломата из РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Италии выразили уверенность в том, что решение российских властей объявить сотрудника посольства в Москве персоной нон грата является неоправданным.

"Мы считаем это решение неоправданным и несправедливым, потому что оно принято в ответ на законные меры, предпринятые итальянскими властями в защиту собственной безопасности", - заявил МИД Италии.

Ранее власти РФ предписали помощнику атташе по вопросам обороны, военно-морскому атташе при посольстве Италии в Москве покинуть страну в течение 24 часов "в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

31 марта стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о высылке из страны двух представителей РФ, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже.

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов.

Хроника 15 – 26 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
Италия

Новости

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Канцлер Австрии выступил против дополнительных санкций в отношении РФ

Дипломатическое противостояние

Лавров счел "абсолютно здравым" заявление Земана по взрывам в Чехии

СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

Дипломатическое противостояние

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Итальянскому дипломату предписано покинуть Россию в течение суток

Дипломатическое противостояние

МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата

МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');