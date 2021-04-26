Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Канцлер Австрии выступил против дополнительных санкций в отношении РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости деэскалации в отношениях ЕС с Россией.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянный накал - это не тот путь, которым мы хотим идти", - сказал Курц в опубликованном в понедельник интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

По словам канцлера, наложить уже существующие санкции было правильным решением. "Но важно сделать ставку и на диалог. Мир на нашем континенте всегда может быть достигнут только вместе с Россией и никогда вопреки ей", - считает он.

Австрия Себастьян Курц Россия

Новости

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов
Дипломатическое противостояние

Лавров счел "абсолютно здравым" заявление Земана по взрывам в Чехии

СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

Дипломатическое противостояние

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Итальянскому дипломату предписано покинуть Россию в течение суток

Дипломатическое противостояние

МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата

МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 апреля

Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');