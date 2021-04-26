Канцлер Австрии выступил против дополнительных санкций в отношении РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости деэскалации в отношениях ЕС с Россией.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянный накал - это не тот путь, которым мы хотим идти", - сказал Курц в опубликованном в понедельник интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

По словам канцлера, наложить уже существующие санкции было правильным решением. "Но важно сделать ставку и на диалог. Мир на нашем континенте всегда может быть достигнут только вместе с Россией и никогда вопреки ей", - считает он.