Итальянец покинет остров, на котором жил в одиночку 32 года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мауро Моранди, известный как итальянский Робинзон Крузо, покинет остров Буделли, на котором он жил в одиночку 32 года. Об этом сообщает BBC News.

Моранди рассказал, что переедет в квартиру на соседнем острове.

"Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет также защищен, как я защищал его в течение 32 лет", - добавил он.

Остров находится на территории национального парка "Ла-Маддалена" и входит в состав одноименного архипелага. Моранди попал на Буделли в 1989 году, когда отправился в Полинезию, чтобы жить рядом с природой и избегать цивилизации. По его словам, он был недоволен политической ситуацией в Италии и потребительством в обществе.

Моранди договорился заменить смотрителя, жившего на Буделли, и стал выполнять его обязанности. Итальянец жил в здании бывшей радиостанции, построенной во время Второй мировой войны. В прошлом году власти начали вынуждать 81-летнего итальянца переселиться, так как обвинили его в незаконном ремонте своего жилища.

Тогда петиция в защиту Моранди собрала свыше 70 тысяч подписей и правительство Италии разрешило ему остаться.