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В Испании второй год подряд отменили фестиваль с забегом от быков

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Алькальд (градоначальник) испанского города Памплоны Энрике Майя второй год подряд отменил ежегодный фестиваль Сан-Фермин из-за пандемии коронавируса, сообщают местные СМИ.

"К моему глубокому сожалению, я вынужден официально остановить празднование фестиваля Сан-Фермин в 2021 году", - приводят СМИ слова Майя.

В миреВ Испании опять отменили фестиваль Сан-Фермин с забегами быковЧитать подробнее

Он подчеркнул, что это решение связано с высоким риском заражения коронавирусом и низким уровнем вакцинации в регионе.

Сан-Фермин - ежегодный праздник в Памплоне, который проводится с 6 по 14 июня. Он начинается в канун дня св. Фермина 6 июля в полдень. Знаменит праздник прежде всего благодаря "энсьерро" - бега от 12 разъяренных быков. С 1924 года от травм, полученных в ходе мероприятия, погибли 15 человек. Из более чем 216 часов празднования собственно энсьерро длится примерно четверть часа. Все остальное время занимают праздничные гуляния, карнавалы, шествия огромных кукол, костюмированные представления, выступление уличных артистов и коррида.

Испания Памплона

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