Кандидатуру ушедшего в отставку экс-премьера Армении Пашиняна снова выдвинули на этот пост

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правящая парламентская фракция "Мой шаг" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении на голосовании в парламенте 3 мая.

"Этот процесс необходим для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов", - сообщила пресс-служба фракции в понедельник.

Парламент Армении проведет 3 мая заседание по вопросу избрания премьер-министра республики.

В соответствии с Конституцией, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае неизбрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.