Осужденного за шпионаж в пользу РФ эстонца освободили досрочно

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии Тартуский окружной суд постановил досрочно освободить гражданина республики, IT-предпринимателя Илью Тихановского, работавшего на военную разведку России. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

Четырехлетний тюремный срок, вынесенный Тихановскому за участие в заговоре против Эстонии, должен был продлиться до 10 декабря этого года. 41-летний Тихановский был освобожден в конце прошлой недели. До 10 декабря он должен регулярно посещать инспектора по уголовному надзору и проживать в специально отведенном месте.

По данным издания, дополнительным условием УДО стал запрет Тихановскому на общение с российскими властями. Он должен будет немедленно информировать соответствующие эстонские власти о любых попытках сближения со стороны представителей иностранных государств.

Согласно обвинению Госпрокуратуры, Тихановский действовал в интересах ГРУ, собирая информацию о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства. Кроме того, он выполнял и другие задания.

3 апреля 2018 Тартуский уездный суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил его к четырем годам лишения свободы.

В 2020 году суд отказал Тихановскому в УДО, хотя ни Тартуская тюрьма, ни прокурор тогда не возражали против условно-досрочного освобождения осужденного, при условии применения электронного наблюдения и выполнения им других обязательств.