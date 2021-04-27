Армения отказалась от участия в учениях НАТО Defender Europe 21

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Армения не будет участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21, сообщила пресс-служба Минобороны страны во вторник.

В марте 2021 года в министерстве обороны Армении заявили, что представители ВС республики не участвовали в процессе планирования Defender Europe 21.

"Мы попросили организаторов учений пересмотреть список участников учений, размещенный на их сайте", - сказали в ведомстве государственному информагентству "Арменпресс".

В Минобороны заявляли, что подразделения ВС Армении принимают участие в военных учениях, организованных НАТО со странами-членами, которые направлены на поддержание международного мира и стабильности, во время которых возможно обучение миротворческих сил для международных миссий или для специализированных подразделений.

"Организация международных военных учений и участие в них предполагает процесс планирования в течение длительного времени, состоящий из нескольких этапов. Решение об участии в них принимается не за один день", - пояснили в ведомстве.

Армения и НАТО сотрудничают в рамках "Плана действий индивидуального партнерства".

Армения участвует в международных миротворческих миссиях с февраля 2004 года в Косово, Афганистане, Ливане, Сирии. Деятельность армянских специалистов касается гуманитарного разминирования, предоставления медицинской помощи.

Учения Defenfer Europe 21

В учениях Defender Europe 21 будут задействованы более 30 тыс. военнослужащих из 27 стран на 30 полигонах в более чем десяти государствах.

По сообщению командования Сухопутных войск США в Европе, Defender Europe 21 будет включать значительное участие военно-воздушных и военно-морских сил США.

В учениях будут задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.

Основная часть тренировок состоится в мае, а завершатся учения в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.