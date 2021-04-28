Конституционный суд Молдавии отменил режим ЧП из-за коронавируса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии отменил в среду введенный парламентом режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Решение было принято по запросу независимого депутата Октавиана Цыку и депутатов партии "Действие и солидарность" Сергея Литвиненко и Вероники Рошка.

Депутаты оспорили как постановление правительства об обращении к парламенту по поводу введения режима ЧП, так и само решение парламента о введении чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая в связи с пандемией коронавируса. Конституционный суд отклонил запрос депутатов в части постановления правительства, но признал неконституционным постановление парламента о введении режима ЧП.

КС признал, что парламент объявил режим чрезвычайного положения с нарушением действующего законодательства и Конституции. В документе указывается, что решение парламента от 16 марта о введении режима ЧП было принято по инициативе трех депутатов от Партии социалистов, что также противоречит законодательству.

Согласно закону о режимах чрезвычайного, осадного или военного положения, с запросами по этому поводу может обращаться только полноценное правительство или президент. По этой причине решение парламента признано противоречащим Конституции.

Местные аналитики отмечают, что решение Конституционного суда открывает путь для досрочных парламентских выборов. КС 15 апреля постановил, что есть все основания для роспуска парламента. Суд также постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для его роспуска. В соответствии с решением КС, президент страны Майя Санду обязана подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, однако она не могла это сделать в период действия чрезвычайного положения.

Режим ЧП был одобрен голосами парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" 31 марта.