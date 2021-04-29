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Королевский монетный двор отчеканил золотую монету стоимостью £10 000

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую монету весом 10 кг и диаметром 20 см, которая имеет номинал £10 000. Об этом пишет The Guardian. Монета стала самой крупной за всю 1100-летнюю историю британского монетного двора. На ее изготовление ушло 400 часов, включая 4 дня полировки.

Монету уже приобрели, однако имя покупателя не указывается. При этом в монетном дворе указали, что покупка может быть оценена шестизначной суммой.

Монета была изготовлена командой мастеров, которые сочетали традиционную чеканку с современными технологиями. Сначала рисунок вырезали гравировальным станком, а уже после этого его обрабатывали вручную. В конце работы был использован лазер, придавший монете необходимую текстуру.

Также в Великобритании выпустили другие варианты монеты, например номиналом в £5, которую можно купить за £13.

Монета завершает памятную серию с изображением существ, статуи которых находились вдоль маршрута королевы Елизаветы II в Вестминстерское аббатство во время ее коронации в 1953 году. Монета объединяет всех 10 существ в своем дизайне: в частности, на ней изображены лев, грифон, сокол, дракон, лошадь, единорог, борзая, бык и йейл (мифическое животное, похожее на антилопу или козла).

Коллекция стала популярной с момента появления первой монеты в 2017 году.

Великобритания

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