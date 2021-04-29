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Европарламент утвердил фонд почти в 8 млрд евро на развитие обороны

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента в четверг одобрили проект фонда в 7,9 млрд евро, предназначенный на укрепление обороны стран ЕС, сообщили европейские СМИ.

Предполагается, что эти деньги потратят в ЕС в течение следующих семи лет на совместные научно-исследовательские проекты, имеющие отношение к оборонной сфере. В частности, часть денег пойдет на разработку принципиально новых технологий.

"Мы должны быть в состоянии сами заботиться о своей безопасности. Тогда мы сможем быть серьезным игроком в том, что касается обеспечения безопасности на мировой арене", - сказал член Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон, объясняя, зачем нужен этот фонд.

СМИ отмечают, что Франция особенно активно призывает к обеспечению "стратегической автономии ЕС". По мнению Парижа, одной из причин стремиться к этому являются действия России в мире.

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