Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:31Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 622 864+905 992

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии скончались более 400 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, по состоянию на минувший четверг, число жертв инфекции достигло 401 тыс. Бразилия стала второй страной с количеством летальных исходов от COVID-19 после США, где скончались более 574 тыс. человек.

Бразилия прилагает усилия к налаживанию системы вакцинации населения от коронавируса, однако к настоящему моменту, как сообщило агентство Associated Press, привито менее 6% взрослого населения страны.

Как сообщалось, ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило запросы губернаторов 14 штатов страны на обсуждение возможности импорта российской вакцины "Спутник V". Решение было принято всеми членами правления этого регулирующего ведомства. Его обосновали недостаточным количеством необходимых данных, имеющихся в их распоряжении.

Российский Центр им. Гамалеи отверг претензии бразильского регулятора к вакцине как не имеющие научного обоснования.

"Команда "Спутника V" рассмотрела технические проблемы, поднятые членами правления Anvisa во время встречи 26 апреля, и продемонстрировала, что эти обвинения не имеют научных оснований и не могут серьезно рассматриваться в научном сообществе и среди международных регулирующих органов", - говорится в заявлении центра, опубликованном на сайте вакцины в среду.

В нем отмечается, что решение бразильского регулятора "отложить утверждение "Спутник V", к сожалению, носит политический характер".

В четверг, 29 апреля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подает на Anvisa в суд за распространение ложной информации о вакцине.

"После признания бразильского регулирующего органа Anvisa о том, что он не тестировал вакцину "Спутник V", команда начинает в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - говорится в размещенном в твиттере заявлении производителя вакцины.

Бразилия коронавирус COVID-19

Новости

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 124 человек

Вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого полета

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

Сенат США утвердил Нельсона главой NASA

Сенат США утвердил Нельсона главой NASA

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек

РЖД с 30 апреля запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

РЖД с 30 апреля запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

В госдепе пообещали ответить РФ в случае закрытия "Радио Свободная Европа"

Киргизия начала досудебное производство по факту инцидента на границе с Таджикистаном

Дипломатическое противостояние

В Чехии прошли массовые протесты против президента страны

В Чехии прошли массовые протесты против президента страны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');