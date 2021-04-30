В мире больше 150 млн человек заразились COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случав инфицирования коронавирусом в мире на утро пятницы составило 150 133 654, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 162 166 человек, излечились более 127 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Больше всего людей заразились и умерли от коронавируса в Соединенных Штатах, где выявлено суммарно 32 288 689 инфицированных COVID-19, зафиксировано 575 193 летальных исхода, выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где число заражений продолжает расти вызывающими серьезную озабоченность темпами. За последние сутки там выявлено 386 542 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 18 376 524, число скончавшихся - 204 832, поправились более 15 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 590 678 заболевших, из них умерли 401 186 человек, выздоровели почти 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 407,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 771 человек, в Индии - 150, в Бразилии - 1 877.