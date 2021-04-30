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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
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В мире больше 150 млн человек заразились COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случав инфицирования коронавирусом в мире на утро пятницы составило 150 133 654, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 162 166 человек, излечились более 127 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

В миреЧисло жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человекЧитать подробнее

Больше всего людей заразились и умерли от коронавируса в Соединенных Штатах, где выявлено суммарно 32 288 689 инфицированных COVID-19, зафиксировано 575 193 летальных исхода, выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где число заражений продолжает расти вызывающими серьезную озабоченность темпами. За последние сутки там выявлено 386 542 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 18 376 524, число скончавшихся - 204 832, поправились более 15 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 590 678 заболевших, из них умерли 401 186 человек, выздоровели почти 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 407,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 771 человек, в Индии - 150, в Бразилии - 1 877.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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