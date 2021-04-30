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Сирия и РФ обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки противодействуют попыткам Дамаска вернуть сирийских беженцев на родину и мешают расформированию лагеря "Рукбан", заявили координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев.

"Сирийские граждане продолжают откладывать свое возвращение домой. В первую очередь, это происходит по причине активного противодействия США и их союзников, которыми проводится беспрецедентная информационно-пропагандистская кампания по дискредитации властей Сирии и запугиванию желающих вернуться на родину сирийцев", - говорится в совместном заявлении штабов, распространенным в пятницу.

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В нем отмечается, что в государствах Ближнего Востока фиксируется резкое ухудшение условий жизни сирийских беженцев, в том числе из-за пандемии коронавируса - многие потеряли работу и средства к существованию, "что увеличивает опасность их радикализации и вовлечения в экстремистскую деятельность".

По данным профильных структур ООН, большинство сирийских беженцев, находящихся в соседних странах, хотели бы вернуться на родину, сообщили руководители штабов. По их словам, на сегодняшний день почти 2,3 млн сирийцев уже вернулись в родные места.

"Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают активно вести масштабную деятельность по возвращению сирийских граждан на родину и созданию достойных условий жизни на территории республики", - говорится в документе, который подписали руководители этих штабов - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Они сообщили, что Россия и Сирия также предпринимают максимум усилий для достойного, безопасного и добровольного выхода мирного населения из лагеря беженцев "Рукбан", где положение жителей близко к гуманитарному кризису и усугубляется пандемией COVID-19.

Однако руководство США не выполняет свои гарантии по выводу желающих покинуть лагерь и выдвигает очередные требования по доставке гумпомощи, которая, судя по прошлому опыту, изымается проамериканскими бандформированиями и используется боевиками для контроля над мирными жителями, говорится в документе.

"Именно такие подходы к расформированию лагеря позволяют США и дальше затягивать этот процесс. Фактически это делается для обеспечения организованного командованием американских войск в зоне Эт-Танф "конвейера" по подготовке экстремистов, используемых для поддержания очагов напряженности в Сирии", - считают руководители штабов.

"Убеждены, что только окончательное расформирование и эвакуация жителей "Рукбана" в места избранного проживания гарантирует их возвращение к нормальной жизни. Призываем мировое сообщество оказать влияние на американскую сторону, дестабилизирующую обстановку в Сирии, в том числе в вопросах отмены незаконно введенных антисирийских санкций и освобождения оккупированных территорий суверенного государства", - говорится в совместном заявлении.

Сирия США Россия Рукбан

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