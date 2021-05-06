Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:15Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Посольство РФ назвало незаконным военное присутствие США в Сирии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американское военное присутствие на территории Сирии является незаконным, сообщило посольство России в Вашингтоне.

Дипломаты добавили, что "у США нет никакого права критиковать законные действия Вооруженных сил России, которые находятся в Сирии по приглашению правительства страны".

Сообщение стало ответом на утверждения о том, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм деконфликтинга. Такое заявление было указано в докладе и. о. генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, который охватывает период с 1 января по 31 марта этого года.

"Россия продолжала нарушать механизмы деконфликтинга, которые были установлены между Россией и коалицией на северо-востоке Сирии для предотвращения непреднамеренной эскалации. Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось", - утверждает О'Доннелл.

Ранее Сирия и РФ обвинили США в запугивании сирийских беженцев, желающих вернуться на родину. В совместном заявлении штабов двух стран указывали, что для этого США ведут информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей САР.

Сирия Россия США Шон О'Доннелл

Новости по теме

Новости

Лавров раскритиковал ряд политиков за провокационные слова о Казахстане

Что случилось этой ночью: четверг, 6 мая

В КНДР предупредили о возможном заражении COVID-19 через листовки РК

В КНДР предупредили о возможном заражении COVID-19 через листовки РК

Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку

Великобритания направит корабли к острову Джерси из-за спора с Францией

Пандемия коронавируса

США поддержали идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса

Джефф Безос назначил дату туристического полета в космос на 20 июля

Пандемия коронавируса

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

Главы МИД G7 назвали поведение РФ безответственным и дестабилизирующим

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');