Посольство РФ назвало незаконным военное присутствие США в Сирии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американское военное присутствие на территории Сирии является незаконным, сообщило посольство России в Вашингтоне.

Дипломаты добавили, что "у США нет никакого права критиковать законные действия Вооруженных сил России, которые находятся в Сирии по приглашению правительства страны".

Сообщение стало ответом на утверждения о том, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм деконфликтинга. Такое заявление было указано в докладе и. о. генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, который охватывает период с 1 января по 31 марта этого года.

"Россия продолжала нарушать механизмы деконфликтинга, которые были установлены между Россией и коалицией на северо-востоке Сирии для предотвращения непреднамеренной эскалации. Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось", - утверждает О'Доннелл.

Ранее Сирия и РФ обвинили США в запугивании сирийских беженцев, желающих вернуться на родину. В совместном заявлении штабов двух стран указывали, что для этого США ведут информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей САР.