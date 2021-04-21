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Женщина впервые примет участие в борьбе за пост президента Сирии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Женщина впервые зарегистрирована кандидатом на президентских выборах в Сирии, сообщил председатель сирийского парламента Хаммуд Саббаг.

Как передает во вторник агентство Associated Press, 50-летняя жительница Дамаска Фатен Али Нахар самостоятельно приняла решение об участии в президентских выборах. В то же время никаких деталей о ней практически неизвестно.

Кроме нее, об участии в борьбе за пост главы государства объявили еще два человека, один из них уже принимал участие в президентских выборах в 2014 году, однако проиграл Башару Асаду, который возглавляет Сирию с 2000 года.

Сам Асад пока не подавал заявку на участие в выборах, но ожидается, что вскоре он это сделает.

Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая.

Сирия Фатен Али Нахар

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