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Глава ЕП обещал продолжить борьбу за права человека, несмотря на санкции РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли в ответ на объявление МИД РФ о запрете для него въезда в числе восьми граждан Евросоюза на российскую территорию заявил, что никакие санкции не остановят его в деле защиты прав человека.

"Никакие санкции или запугивание не остановят Европейский парламент или меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать", - написал Сассоли в твиттере в пятницу.

"Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", - добавил он, перефразируя слова русского писателя: "Нет величия там, где нет простоты, добра и правды".

Как ранее в пятницу сообщил МИД РФ, запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Давид Сассоли ЕС МИД РФ

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