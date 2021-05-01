Боррель назвал неприемлемыми санкции РФ против восьми граждан ЕС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз считает решение российских властей запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию Российской Федерации "неприемлемым", заявил в субботу от имени Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Действия России не помешают Европейскому союзу продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право, а также привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека. Это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно", - сказано в опубликованном Брюсселем заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

По его словам, данное решение российских властей "служит для того, чтобы подчеркнуть, что Российская Федерация до сих пор избрала путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться переломить негативную траекторию отношений между ЕС и Россией".

В пятницу МИД РФ сообщил о запрете на въезд на российскую территорию для восьми граждан ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.