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Пентагон запланировал очередное испытание ракеты Minuteman III на 5-6 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - США планируют в начале мая провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, следует из международного извещения о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).

Пуск планируется осуществить в период с 5 по 6 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии по полигону на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты составит 7,77 тыс. км.

Последний пуск МБР Minuteman III с невооруженной головной частью был совершен 23 февраля. Ракета, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска американских МБР.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. Штаты располагают четырьмястами такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Они несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла 20-й воздушной армии.

США Minuteman III

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