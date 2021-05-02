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Экипаж американского корабля Crew Dragon-1 закрыл люк перед отстыковкой от МКС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Возвращающийся на Землю с Международной космической станции (МКС) экипаж американского корабля Crew Dragon-1 закрыл люк перед предстоящей отстыковкой, сообщило NASA.

После шестимесячного пребывания на борту МКС на Землю возвращаются астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Расстыковка корабля со станцией будет осуществлена в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35 мск).

Примерно через шесть с половиной часов после этого спускаемая капсула корабля должна будет с помощью парашютной системы приводниться в Мексиканском заливе вблизи побережья штата Флорида.

На борту МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывшие на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

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