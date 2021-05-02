В Брюсселе задержали 132 участников субботних протестов

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала 132 участников акции в Камбрском лесу в Брюсселе против коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Из них 127 человек подверглись административным арестам и пятеро - судебным арестам, в частности, за вооруженное сопротивление, угрозы и сбыт наркотиков. При задержаниях были изъяты ножи, петарды, дымовые шашки.

Всего к протесту присоединились около двух тысяч человек. Аналогичная акция проходила 1 апреля, когда несколько тысяч молодых людей собрались на музыкальный праздник, несмотря на коронавирусные ограничения.

1 мая полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. В результате столкновений пострадали 15 человек, включая как участников акции, так и полицейских.

В Бельгии по-прежнему сохраняются строгие ограничения на проведение массовых мероприятий. Власти настаивают, что в местах скопления людей необходимо носить маски.