Восемь детей пострадали при поломке карусели в Уральске

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) в результате поломки карусели травмированы восемь детей, сообщили в областном управлении здравоохранения.

Инцидент случился в минувшее воскресенье вечером, скорую помощь вызвали в 19:36, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадали дети в возрасте от 5 до 10 лет, у шестерых из них закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, один мальчик получил перелом голени. Все пострадавшие доставлены в областную детскую больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.