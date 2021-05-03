В Венесуэлу прибыл первый прямой регулярный рейс из России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Венесуэла и РФ запустили регулярное авиасообщение, первый прямой рейс авиакомпании Conviasa прибыл из Москвы в Каракас в понедельник, сообщил министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон.

"В соответствии со всеми протоколами санитарно-эпидемиологической безопасности сегодня был выполнен первый рейс авиакомпании Conviasa. На рейсе из Москвы в Каракас было 90 пассажиров из РФ, среди них журналисты, влиятельные лица и инвесторы", - написал Падрон в твиттере.

Cumpliendo con todos lo protocolos de bioseguridad, el día de hoy arribó a la República Bolivariana de Venezuela el primer vuelo de @LAConviasa "Ruta Carcas-Moscú" con 90 Turoperadores Rusos, entre ellos: periodistas, influencers e inversionistas.



¡Venezuela abierta al futuro! pic.twitter.com/4VqmjKpwL1 — Alí Padrón (@Alipadron6) May 3, 2021

До пандемии прямых регулярных рейсов между Россией и Венесуэлой не было.

В настоящее время въезд в Венесуэлу с целью туризма невозможен, посетить республику могут командированные, лица с видом на жительство или граждане страны. Прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус COVID-19, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. По прибытии нужно сдать еще один тест на за свой счет, его стоимость - $60.