Байден повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поднял лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек в течение одного года.

"Это сотрет исторически низкое число в 15 тыс. человек, установленное предыдущей администрацией, которое не отражало ценности Америки как государства, которое приветствует и поддерживает беженцев", - отметил он.

В отдельном заявлении администрация президента США уточнила, что из 62,5 тыс. квот 22 тыс. будут выделены беженцам из Африки, 13 тыс. - беженцам с Ближнего Востока и Южной Азии, 6 тыс. - из Восточной Азии, 4 тыс. - из Европы и Центральной Азии, 5 тыс. - из Латинской Америки и Карибского бассейна. Еще 12,5 тыс. останутся нераспределенными.

Президент признал, что страна не достигнет предела в этом году, предупредив, что потребуется время для восстановления инфраструктуры, необходимой для приема и поддержки десятков тысяч беженцев.

Он также выразил готовность установить предельный уровень в 125 тыс. беженцев в течение следующего финансового года.

Ранее администрация США сохранила лимит в 15 тыс. беженцев, установленный при бывшем президенте Длнальде Трампе, но после критики Байден обязался повысить лимит.