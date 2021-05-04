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Катер береговой охраны США вошел в порт Батуми

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Катер береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL 753) вошел в грузинский порт Батуми.

Как сообщает МВД Грузии, "визит американского катера направлен на укрепление сотрудничества между США и Грузией в сфере безопасности, способствует миру и стабильности в регионе, а также подчеркивает значимость Черного моря для евроатлантической безопасности".

По информации ведомства, в рамках визита состоялись совместные с катерами береговой охраны Грузии учения.

Катер покинет территориальные воды Грузии 6 мая.

США Грузия

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