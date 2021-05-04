Покалеченному акулой серферу ради исключения разрешили взять домой акулий зуб

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти штата Южная Австралия в порядке исключения разрешили 32-летнему Крису Блоуэсу взять себе зуб большой белой акулы (Carcharodon carcharias, акула-людоед), которая покалечила его в 2015 году, сообщает BBC News.

В апреле 2015 года Блоуэс занимался серфингом в бухте Фишери, когда на него сзади напала 5,5-метровая белая акула. По его словам, она им сначала немного поиграла, а затем оторвала ему ногу.

На берег его вытащили двое друзей и передали спасателям. У него была остановка сердца, и его вернули к жизни с помощью массажа сердца и искусственного дыхания. В больнице Аделаиды он провел десять дней в коме. Сейчас у него протез, и уже в 2017 году он снова освоил серфинг.

Полицейские обнаружили акулий зуб в его доске для серфинга. Законы штата запрещают людям хранить фрагменты охраняемых животных, к которым относится эта акула. Нарушителям грозит крупный штраф или до двух лет тюрьмы. Поэтому зуб передали чиновникам.

Блоуэс несколько раз просил, чтобы ему разрешили взять зуб себе. Он объяснял, что никогда не стал бы убивать акул ради зубов, но в его случае акула, потеряв зуб, получила взамен ногу, так что было бы только справедливым, если бы ее зуб достался ему.

Только в 2021 году, когда о его истории узнал один местный политик и вмешался в ситуацию, серферу выдали исключительное разрешение хранить зуб в качестве сувенира.

Блоуэс собирается показывать зуб слушателям, которым рассказывает о пережитом на лекциях по мотивации, а когда-нибудь будет показывать его внукам.