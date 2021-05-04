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Цена квот на выбросы CO2 в Европе впервые поднялась выше 50 евро за тонну

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Стоимость квот на выбросы углекислого газа в Европе впервые поднялась выше отметки в 50 евро за тонну, увеличившись более чем в два раза по сравнению с уровнем до начала пандемии коронавируса.

Еще в декабре прошлого года цены не могли закрепиться выше 30 евро за тонну, однако в последние месяцы они начали расти на фоне опасений, что в ближайшие годы квоты станут менее доступными с учетом довольно агрессивных климатических целей ЕС, в том числе цели сокращения выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Защитники окружающей среды довольны повышением стоимости квот, однако у экспертов есть опасения, что компаниям сложно быстро адаптироваться к столь существенному скачку цен, и рост расходов на квоты будет в определенной степени перекладываться на потребителей, пишет газета Financial Times.

Тем временем, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во вторник назвал "отличным" рост стоимости квот на выбросы, отметив, что такой тренд необходим для быстрого перехода на более экологичные виды топлива.

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