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Пентагон подтвердил прибытие в Катар еще двух бомбардировщиков B-52H

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На авиабазу Эль-Удейд в Катаре во вторник прибыли еще два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, которые будут использоваться в операции по прикрытию вывода сил западной коалиции из Афганистана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Бомбардировщики присоединились к четырем самолетам B-52, которые прибыли в Эль-Удейд в конце апреля для обеспечения упорядоченного вывода американских войск и сил коалиции из Афганистана", - говорится в сообщении.

Дополнительная пара B-52H Stratofortress отправлена в Катар из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, сообщили американские военные. Теперь там находятся шесть самолетов данного типа.

Ранее во вторник, по данным западных авиационных ресурсов, два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress после трансатлантического перелета прошли над странами Восточной Европы - Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, а также Грецией, а затем над Средиземным морем повернули в сторону Ближнего Востока. Там маршрут их полета проходил над Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом, Персидским заливом к юго-западу от Ирана и Катаром.

Тем временем, переброшенные в Катар стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress уже начали патрульные полеты над Афганистаном. В них задействованы также истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации американского авианосца Dwight Eisenhower, находящегося в акватории Аравийского моря.

США Катар Пентагон Эль-Удейд Афганистан

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